Am Karsamstag hat sich am Nachmittag auf der K94 zwischen Ochtendung und der Anschlussstelle BAB48 (Kreis Mayen-Koblenz) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kam ein 37-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Baumgruppe im Straßengraben. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert, wo er kurz nach der Einlieferung verstarb.