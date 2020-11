per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz gilt seit Montag die Maskenpflicht an Schulen. Doch aus der Sicht von Verbänden und Elternvertretern ist das längst nicht genug. Gerade Ältere sitzen trotz Corona eng in Bussen und Klassen zusammen.

Die rasant ansteigenden Infektionszahlen würden vor den Schulen nicht halt machen, wenn Schüler weiterhin auf engstem Raum zusammen im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind und in überfüllten, schlecht belüftbaren Klassenräumen sitzen, kritisiert der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen (VLW) in Rheinland-Pfalz.

Auch der Verband der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen Rheinland-Pfalz (Vlbs) fordert: "Wenn die Pandemie eingedämmt werden soll, muss jetzt gehandelt werden."

Gerade ältere Schüler stellen eine Gefahr da

"Schüler der Sekundarstufe 2 stellen derzeit den höchsten Anteil an Überträgern von Covid-19, obwohl sie selbst meist nur geringe Auswirkungen spüren", sagt Vlbs-Landesvorsitzende Harry Wunschel.

So fordern sie wie auch der VLW das Bildungsministerium auf, umgehend große Klassen zu teilen und den Wechsel von Präsenz- und Online-Unterricht zu ermöglichen.

Ältere Schüler könnten im Gegensatz zu denen in den Grundschulen viel besser mit einem Wechsel von Online- und Präsenzunterricht umgehen.

Maskenpflicht nicht die Lösung

"Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, mit Einzelmaßnahmen Experimente durchzuführen. Vielmehr muss nun in aller Konsequenz ein Bündel von Maßnahmen umgesetzt werden, um zu verhindern, dass ganze Klassen oder gar Schulen in Quarantäne geschickt werden müssen“, mahnt VLW-Landesvorsitzenden Karl-Heinz Fuß.

Auch Landeselternsprecher Reiner Schladweiler sieht es mit der Maskenpflicht nicht als getan an. "Die Maskenpflicht an Schulen, kann nicht die Lösung sein. Wir müssen auch andere Wege gehen und weitere Maßnahmen einführen."

"Zum Beispiel Lüftungsanlagen: Wieso schaffen sich Politiker solche an, lehnen sie aber für unsere Kinder ab?" Was für sie gut ist, kann doch auch für unsere Schüler gut sein", ergänzt Schladweiler.

Petition: Schnellstmögliche Verkleinerung der Lerngruppen

In einer aktuellen Petition fordert er mit anderen Verbänden eine schnellstmögliche Verkleinerung der Lerngruppen. "Wir fordern die Möglichkeit des Hybridunterrichts im Schichtbetrieb - mit Sicherung der Betreuung für berufstätige Eltern." Außerdem werden auch in der Petition die katastrophalen Zustände in der Schülerbeförderung angemahnt.

Wo bleibt Szenario 2 an den berufsbildenden Schulen?

"Bereits in den Sommerferien wurden vom Bildungsministerium die verschiedenen Szenarien für die Schulen, abhängig vom Infektionsgeschehen, beschrieben." Doch trotz steigender Corona-Zahlen würde sich nichts bewegen, beklagt der VLW.

Die berufsbildenden Schulen müssten gesondert betrachtet werden. Es sei allerhöchste Zeit, dort in das Szenario 2 zu wechseln, so Fuß. Andernfalls könnten die erforderlichen Hygieneabstände nicht eingehalten werden.

Ältere Schüler spielen Rolle als Corona-Überträger

Außerdem benötige die Schülerschaft der berufsbildenden Schulen zuhause keine durchgehende persönliche Betreuung durch die Eltern. Hinzu komme, dass Jugendliche durchaus als Überträger des Virus eine Rolle spielten, sagt der VLW-Landesvorsitzende.

"Sie sehen sich oft selbst durch die Krankheit nicht gefährdet und haben das Bedürfnis, sich mit Freunden außerhalb der Familie zu treffen", sagt Fuß. Außerdem würden Auszubildende wie im Einzelhandel mit einer Vielzahl von Kunden in Kontakt kommen. In Großküchen und Pflegeeinrichtungen bestehe wiederum die Sorge, dass sich die Azubis in der Schule anstecken.

"Wir müssen darauf vertrauen können, dass das Mögliche getan wird, so Fuß. Dies sei jedoch bislang nicht der Fall, zumeist aus vorgeblich finanziellen Gründen. Auch Landeselternbeirat Schladweiler stimmt dem zu: "Es scheitert am Geld!"

Corona-Schnelltests an Schulen gefordert

Die Verbände fordern Corona-Schnelltests an Schulen, damit Schüler und Lehrkräfte bei Erkältungssymptomen rasch Klarheit darüber erhalten, ob sie sich infiziert haben oder nicht. Betroffene könnten schnell isoliert und dadurch die gesamte Schulgemeinschaft effektiv geschützt werden.