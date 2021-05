In Rheinland-Pfalz bleibt die Maskenpflicht beim Einkaufen vorerst bestehen. In den vergangenen Tagen hatte es Forderungen gegeben, sie in bestimmten Fällen aufzuheben.

Trotz der guten Entwicklung bei den Corona-Infektionszahlen bleibe die Landesregierung bei ihrer Kernstrategie gegen die Corona-Pandemie, betonte die Staatskanzlei am Freitag. Und die laute: "Maskentragen, Abstand halten, Hygienevorschriften beachten und regelmäßiges Testen." Landesregierung setzt auf Vorsicht Das Bedürfnis der Bevölkerung nach Normalität sei groß, räumte die Landesregierung ein. Und ja, man dürfe in der aktuellen Lage mit sinkenden Inzidenz- und steigenden Impfzahlen auch berechtigt optimistisch auf die kommenden Wochen blicken, erklärte die Staatskanzlei. "Vorsicht bleibt aber geboten, um das Erreichte nicht leichtfertig zu verspielen", sagte ein Sprecher. Corona-Live-Blog in RP: Public Viewing bei Fußball-EM möglich Kassenärzte Rheinland-Pfalz fordern Ausnahmen bei Maskenpflicht Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) hatte diese Woche in der "Rhein-Zeitung" gefordert, dass vollständig Geimpfte von der Maskenpflicht befreit werden. Der KV-Vorsitzende Peter Heinz hatte argumentiert, es ergebe sachlich keinen Sinn mehr, als zweifach Geimpfter eine Maske zu tragen. Aus Solidarität mit Ungeimpften werde die Chance vergeben, mehr Menschen zu motivieren sich impfen zu lassen, und damit über die 60 Prozent Impfquote hinauszukommen. Bund mahnt weiter zur Vorsicht Die Bundesregierung lehnt mögliche Lockerungen der Regeln zum Maskentragen als verfrüht ab. Es gebe Grund genug, "dieses wirksame Mittel der Maske nicht aus der Hand zu geben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Niedersachsen hatte erwogen die Maskenpflicht im Einzelhandel aufzuheben, und zwar überall dort, wo die Inzidenz niedrig ist. Am Freitag stellte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) auf Twitter klar. "Es wird keine Aufhebung der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in Niedersachsen geben." In Niedersachsen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 47 (Stand 21.5.).