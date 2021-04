Viele Menschen fragen sich, ob und in welchen Fällen sie nach der jüngsten Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes eine Maske im Auto tragen müssen. Wir sagen Ihnen, welche Regeln in Rheinland-Pfalz jetzt gelten.

In weiten Teilen des öffentlichen Lebens gilt in Rheinland-Pfalz eine Maskenpflicht. Davon betroffen sind vor allem Kreise und kreisfreie Städte mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Das gilt beispielsweise für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV).

Das neu gefasste Bundesinfektionsschutzgesetz, die sogenannte Bundesnotbremse, regelt viele Fragen bundesweit einheitlich, so etwa Kontaktbeschränkungen und Beschränkungen für den Einzelhandel ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Auch eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ist dann vorgesehen. Ab einer Inzidenz von 165 müssen Schulen in den Fernunterricht.

Die Novelle überlässt aber auch einige Entscheidungen den Ländern. Dazu gehört die Maskenpflicht in privaten Fahrzeugen, die Rheinland-Pfalz mit seiner eigenen Verordnung geregelt hat. Maßgeblich ist auch hier der Schwellenwert von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Grund: In privaten Pkw kann auf Grund der räumlichen Enge der gebotene Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden.

"Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach den §§ 28, 28a und 29 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) und des Brief und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) können insoweit eingeschränkt werden.“ (Auszug aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz)

Eine Maskenpflicht im Auto besteht in Rheinland-Pfalz, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) überschritten wird - und zwar ab dem übernächsten Tag. Ein Beispiel: Von Montag bis Mittwoch liegt die in Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis oder in einer Kommune über 100. Dann würde die Maskenpflicht ab Freitag gelten. Voraussetzung: In dem Wagen befinden sich Menschen aus verschiedenen Hausständen. Fahrten mit den eigenen Familienangehörigen, die im selben Haus wie man selbst leben, sind natürlich erlaubt.

Nein. Die Landesverordnung regelt klar, dass auch medizinische Masken (sogenannte OP-Masken) ausreichend sind. Es können natürlich auch Masken des höheren Standards KN95/N95 oder FFP2 sein. Definitiv nicht erlaubt sind Stoffmasken.

Eine Maskenpflicht besteht für Mitfahrerinnen und Mitfahrer. Die Fahrerin oder der Fahrer sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Hintergrund: Die Maske könnte das Gesichtsfeld einschränken. Bei Brillenträgern kommt erschwerend hinzu, dass die Brille beschlagen kann und dadurch die Sicht auf die Fahrbahn und den Verkehr behindert wird.