Ab heute entfällt die Maskenpflicht an Grundschulen in RLP

An Grund- und Förderschulen in Rheinland-Pfalz entfällt ab Montag die Maskenpflicht am Platz. Damit startet das Land stufenweise Corona-Lockerungen an den Schulen. Eine Übersicht der neuen Regeln.

In den rheinland-pfälzischen Schulen wird die Maskenpflicht schrittweise aufgehoben. An den Grund- und Förderschulen entfällt die Maskenpflicht im Unterricht - also am Platz. Auch bei den Corona-Tests gibt es Erleichterungen für Schülerinnen und Schüler: Ab dem 14. März wird in den Schulen nur noch zweimal statt wie bisher dreimal pro Woche anlasslos getestet. Ganztagsschule an den Grund- und Förderschulen erfolgt wieder im Regelbetrieb. Das heißt, die erweiterte Beurlaubungsmöglichkeit für Schüler entfällt. Weitere Lockerungen ab 21. März Außerdem entfallen an allen Schulen die Einschränkungen für den Sport- und Musikunterricht. Trotzdem wird weiterhin empfohlen, den Sportunterricht im Freien abzuhalten. Ab dem 21. März entfällt die Maskenpflicht am Platz dann an allen Schulen. Rheinland-Pfalz Aktuelle Informationen FSV Mainz 05: Fast alle Fußball-Profis sind freigetestet 2G- und 3G-Regeln, Corona-Zahlen und alles rund ums Impfen: Die wichtigsten Entwicklungen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz finden Sie hier bei uns im Live-Blog. mehr... Bei einem positiven Fall in der Klasse besteht weiterhin eine fünftägige Testpflicht. Das heißt, ab dem auf das positive Testergebnis folgenden Schultag muss sich die ganze Klasse an fünf aufeinander folgenden Schultagen täglich mittels Selbsttest testen. Nicht testen lassen müssen sich Personen, die vollständig geimpft sind, genesen sind (ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests) oder geimpfte Genesene. Zahl der infizierten Schüler steigt Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 16.486 Schüler und 2.167 Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert (Stand 10.3.2022). Vor einer Woche waren es noch 9.067 Schüler und 1.381 Lehrkräfte. CDU fordert weiterhin drei Corona-Tests pro Woche "Mit diesen Regelungen starten wir stufenweise Lockerungen, wie sie die Landesregierung am 9. Februar angekündigt hatte", sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Gerade die Jüngsten seien beim Spracherwerb durch die Masken beeinträchtigt worden, weshalb sie von diesem Schritt besonders profitieren würden. Selbstverständlich könne die Maske freiwillig getragen werden, so Hubig. Der Wunsch nach mehr Normalität in den rheinland-pfälzischen Schulen sei sehr verständlich, teilte die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Jenny Groß, mit. "Die vielen Einschränkungen bis hin zur Maskenpflicht sind nicht zuletzt für unsere Kleinsten belastend." Angesichts weiter steigender Infektionszahlen müssten Kinder und Lehrer bestmöglich geschützt werden, so Groß. "Ein Wegfall der Maskenpflicht muss deshalb zwingend mit engmaschigen Tests verbunden werden. Anderenfalls ist das Risiko zu groß, dass die Situation außer Kontrolle gerät." Deswegen fordert Groß weiterhin drei Tests pro Woche.