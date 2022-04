Maske auf oder ab? Das denken Instagram-Community und Experten

Die Hospitalisierungsinzidenz erreicht Höchstwerte. Dennoch fällt am Sonntag in vielen Bereichen die Maskenpflicht. Das meinen Virologen, Politiker, der Handel und Menschen aus dem Land dazu.

SWR Aktuell-Nutzerinnen und -Nutzer

Maske weiter tragen oder nicht - das ist wohl an diesem Wochenende das Top-Thema. Wir haben unsere Community bei Instagram gefragt - und die Antworten gehen deutlich in eine Richtung:

Die meisten Userinnen und User wollen die Maske freiwillig weitertragen - vor allem dort wo es zu Gedränge kommt, in Supermärkten oder in geschlossenen Räumen. Eine klare Meinung vertritt etwa ebeltronic: "Pro Maske. Wer sie jetzt ablegt, hat die Pandemie nicht verstanden." Auch astrid9.24 findet: "Klar mit Maske, hatte gerade erst Corona und brauche das nicht nochmal."

Doch es gibt auch einige Nutzerinnen und Nutzer, die sich über das Ende der Maskenpflicht an vielen Orten freuen: So schreiben zacha_xx: "Endlich Freiheit" (ohne Maske, Anm. d. Red.) und Annettehinzer "Ich bin froh, den Maulkorb nicht mehr zu tragen!!!". Auch elke0706 antwortet: "Weg damit, ich möchte die Menschen wieder lächeln sehen."

Einkaufen ohne Maske - bin ich vor Corona geschützt? Ab dem 2. April könnt Ihr an vielen Stellen selbst entscheiden, ob...Posted by SWR Aktuell on Wednesday, March 30, 2022

Dazwischen gibt es die Menschen, die differenzieren wollen, die keine klare Position vertreten oder die die freie Entscheidung jeder und jedes Einzelnen hervorheben. So kommentiert anniikasophie in unserer nicht repräsentativen Umfrage bei Instagram: "Werde keine Maske mehr tragen, verstehe aber genauso diejenigen, die es weiterhin tun." Cathyste antwortet: "Situationsabhängig. Wo viel los ist, Maske. Wo nicht so viel los ist, keine Maske. Aber vermutlich ziehe ich sie aus Reflex weiter an." Und sandra_10276 antwortet mit dem Blick auf die kommenden Wochen und Monate: "Anfangs bestimmt noch, aber ich denke, die Bequemlichkeit wird siegen."

Manche schreiben, dass sie sich selbst besser geschützt fühlen, wenn sie die Maske weiter tragen, so wie marple 4928: "Ja, auf jeden Fall trag ich sie weiter, hat mich gut geschützt seither." Andere verweisen darauf, dass sie mit der Maske auch Verantwortung übernehmen wollen: "Weiter Maske, Verantwortung übernehmen", lautet der Kommentar von User be_wa_.

Das empfehlen Expertinnen und Experten

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter rät dazu, wo immer es gehe, weiter die Maske zu tragen. "Die Maske ist nach wie vor die beste Schutzmaßnahme, die wir haben, um sich vor Infektionen zu schützen."

Mehr dazu können Sie hier nachlesen:

Auch die beiden Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek empfehlen weiter, eine Maske zum Schutz vor dem Coronavirus zu tragen. Im NDR Podcast "Coronavirus Update" hat die Frankfurterin Ciesek gesagt: "Ich würde empfehlen, Maske immer in Situationen zu tragen, wo das erforderlich ist, das ist halt in Innenräumen, wenn es eng wird, also wenn man schlecht belüftete Innenräume hat oder zum Beispiel natürlich im öffentlichen Nahverkehr."

Stimmen aus Politik und Wirtschaft

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verteidigte das neue Infektionsschutzgesetz inklusive der an vielen Orten wegfallenden Maskenpflicht als "sehr klar". "Ein strenges Gesetz, wenn es um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger geht, ist ein gutes Gesetz", sagte er am Freitag im "ARD"-Morgenmagazin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appellierte dagegen wegen hoher Infektionszahlen sogar an große Supermarktketten, eine Maskenpflicht per Hausrecht durchzusetzen.

Doch der Handel sieht sich nicht in der Verantwortung und will keine Maskenpflicht verhängen. Einige Supermärkte empfehlen es aber weiter, mit Maske einzukaufen. "Leider hat der Gesetzgeber mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes entschieden, dass die Pflicht zum Tragen von Masken nur noch in Ausnahmefällen und in besonderen Hotspots angeordnet werden kann", kritisierte zum Beispiel Edeka.

Was einzelne Handelsketten dazu sagen, können Sie hier nachlesen: