Das Tragen von Mund-Nasen-Masken erschwert gehörlosen und hörgeschädigten Menschen in Rheinland-Pfalz die Kommunikation. Sie sind darauf angewiesen, anderen Menschen von den Lippen abzulesen.

Da die Masken den Mund komplett verdecken, können viele Hörgeschädigte nicht erkennen, wenn sie jemand anspricht, wie Sonja Grünwald vom Landesverband der Gehörlosen Rheinland-Pfalz e.V. mitteilte.

Mundbild auch für Gebärdensprache wichtig

Für Gehörlose, die bei der Kommunikation auf das Mundbild angewiesen seien, sei es ein Problem, dass nun ausgerechnet dieses verdeckt werde. Die Gehörlosen benötigten das Mundbild nicht nur gegenüber Personen, die die Gebärdensprache nicht beherrschten, sondern auch gemeinsam mit der Nutzung von Gebärdensprache, so Grünwald. Denn "eine Gebärde definiert sich aus der Handstellung, Handbewegung, der Mimik und dem Mundbild".

Maskenpflicht stellt Gehörlose vor große Probleme Gehörlose sind darauf angewiesen, anderen Menschen von den Lippen ablesen zu können. Das ist in Zeiten von Corona und Maskenpflicht unmöglich. Ein Pfälzer hat sich dafür eine Lösung ausgedacht.

Seit dieser Woche gilt in Rheinland-Pfalz eine Maskenpflicht in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr. Der Deutsche Gehörlosen-Bund schätzt die Gruppe der Gehörlosen oder Hörgeschädigten in Rheinland-Pfalz auf etwa 6.000 bis 8.000 Menschen.