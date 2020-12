Die Maskenpflicht wurde bundesweit und damit auch in Rheinland-Pfalz am ersten Dezembermontag in öffentlichen Verkehrsmitteln verstärkt kontrolliert. Mehrere hundert Bundespolizisten und Bahnsiicherheitskräfte waren dafür im Einsatz. Der Bund hatte die Länder aufgerufen, sich an den Kontrollen zu beteiligen.