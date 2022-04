Das Tragen von Masken ist an Schulen in Rheinland-Pfalz keine Pflicht mehr. Viele Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte wollen trotzdem auch nach den Osterferien weiter Masken tragen.

Auch angesichts des erwarteten Anstiegs des Corona-Infektionsgeschehens an den Schulen zum Ferienende hätten sie sich von der Politik mehr Fokus auf Sicherheit gewünscht. Seit 4. April ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz an allen Schulen im Land nur noch freiwillig.

"Wir appellieren, weiter Maske zu tragen und weiter an Testungen teilzunehmen - solange es die noch gibt."

"Schule muss für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Bediensteten ein sicherer Ort sein. Mit dem Wegfall der Maske ebnet man den Weg einer faktischen 'Durchseuchung' der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen", hatte Colin Haubrich, Vorstandsmitglied der Landesschüler*innenvertretung (LSV) Rheinland-Pfalz, damals gewarnt. Mit Blick auf den Schulstart am Montag sagte er jetzt dem SWR: "Wir appellieren, weiter Maske zu tragen und weiter an Testungen teilzunehmen - solange es die noch gibt."

Auch viele Lehrerinnen und Lehrer hätten sich gewünscht, dass die Maskenpflicht bis nach den Osterferien beibehalten worden wäre, erklärte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus-Peter Hammer. "Wir empfehlen daher, dass weiter freiwillig Masken getragen werden und wünschen uns, dass die Schulträger auch weiter Masken zur Verfügung stellen."

Haben sich die Befürchtungen erfüllt?

Derweil zeigte die Entwicklung der Infektionszahlen an den Schulen nach einem Höhepunkt Ende März bis zum Beginn der Osterferien einen deutlichen Rückgang. Für das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat sich damit bestätigt, "dass die schrittweise Rücknahme der Maskenpflicht keine negativen Auswirkungen hatte, sondern eine vertretbare und angemessene Würdigung des Schutzbedürfnisses unserer Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte darstellte."

Dass es nicht so schlimm kam wie befürchtet, könnte auch mit daran gelegen haben, dass laut Schülervertreter Haubrich viele Schülerinnen und Schüler im Unterricht trotzdem weiter freiwillig Maske getragen haben. "Der Großteil hat gesagt, wir tragen sie weiter, um uns und andere zu schützen. Die meisten Schüler:innen waren also vernünftig - vernünftiger als die Politik, als sie die Maßnahmen abgeschafft hat", so Haubrich.

Schulleitungen und Ministerium dürfen keine Empfehlungen aussprechen

Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärt, bestehe jedoch aufgrund der Änderungen im Infektionsschutzgesetz des Bundes keine rechtliche Grundlage mehr, um eine Maskenpflicht an Schulen anzuordnen. "Nach dem Wegfall dieser Rechtsgrundlagen ist es unzulässig, dass Schulen das Maskentragen weiterhin verpflichtend vorschreiben. Selbstverständlich kann jede Schülerin, jeder Schüler und jede Lehrkraft weiterhin freiwillig eine Maske tragen", so der Ministeriumssprecher.

Allerdings dürften weder das Bildungsministerium, noch die Schulaufsicht, Schulleitungen oder andere Schulgremien eine Empfehlungen zum Maskentragen aussprechen. "Eine solche 'Empfehlung' oder 'Bitte' könnte als Anweisung missverstanden werden oder es könnte ein unzulässiger 'Gruppendruck' auf Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte entstehen, die keine Masken tragen wollen." Beides gelte es zu vermeiden.

Nicht alle hielten sich daran

Trotzdem seien dem Bildungsministerium und der Schulaufsicht "wenige einzelne Fälle bekannt geworden, in denen eine Schulleitung, schulische Gremien (Gesamtkonferenzen, Schulelternbeiräte) oder die Klassenlehrkräfte für die Schule oder die jeweilige Klasse weiterhin empfohlen haben, im Unterricht Masken zu tragen." In solchen Fällen würden die Schulleitungen auf die erwähnten rechtlichen Bestimmungen hingewiesen.

Das sagen Lehrer und Lehrerinnen in Rheinland-Pfalz

Auch die GEW in Rheinland-Pfalz hatte ihren Mitgliedern empfohlen, sich an die jeweiligen Schulelternbeiräte zu wenden und freiwilliges Tragen von Masken anzuregen. Die Bildungsgewerkschaft zieht bislang eine ambivalente Bilanz zur Abschaffung der Maskenpflicht.

Für einige Lehrkräfte sei es ein "Schritt in Richtung Normalität" gewesen, sagt der GEW-Landesvorsitzender Hammer. Doch sehr viele seien auch in Sorge und hätten sich gewünscht, dass man mehr auf Sicherheit setzt.

Erleichterung, aber Sicherheit geht vor

Praktisch gesehen sei es zwar eine gewisse Erleichterung, dass Lehrkräfte nun keine verpflichtenden Corona-Tests für die Teilnahme am Präsenzunterricht mehr durchführen müssen. Viele seien jedoch der Meinung, dass sich die Abläufe inzwischen eingespielt hätten und man gut klargekommen sei. "Zum Schutz aller hätte man das gerne weitergemacht", so Hammer.

Denn in der Vergangenheit stiegen gerade nach den Ferien immer wieder die Corona-Zahlen an den Schulen. Unter anderem durch vermehrte Kontakte im Privatbereich und Reisen, vermutet das Bildungsministerium. Auch vor diesem Hintergrund sollen das freiwillige Testangebot und die Regelungen zu verpflichtenden anlassbezogenen Tests noch eine weitere Woche bis zum 29. April beibehalten werden.

Bis zum 29. April können sich alle Schülerinnen und Schüler zwei Mal pro Woche anlasslos mittels Selbsttest testen. Tritt in einer Klasse eine Infektion auf, werden weiterhin die verpflichtenden Tests an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen durchgeführt. Das bedeutet, dass sich die infizierte Person in Isolation begibt (in der Regel für zehn Tage, Freitestung möglich ab dem siebten Tag). Der Rest der Lerngruppe muss sich an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen mittels Selbsttest testen.

Regeln nach dem 29. April an den Schulen in Rheinland-Pfalz

Über die danach geltenden Regeln sollen die Schulen Anfang kommender Woche unterrichtet werden. Unabhängig vom Umgang mit Masken und Testungen empfiehlt das Bildungsministerium weiter die Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln (Hände waschen, Abstand halten, Lüften etc). Diese hätten sich bisher bewährt.

Zudem gebe der allgemeine Rückgang der Infektionszahlen sowie der Rückgang an den Schulen vor den Ferien Anlass zur Hoffnung, dass eine weitere Normalisierung des Schulbetriebs möglich sei. Dazu trage auch die mittlerweile deutlich höhere Impfquote unter Kindern in Jugendlichen bei: Stand 20. April waren laut Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz 64 Prozent der 12-17-Jährigen grundimmunisiert, 33 Prozent hatten eine Auffrischungsimpfung.