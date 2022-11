Martinsumzüge in RLP ohne Corona-Beschränkungen

In diesem Jahr gehen zwar viele Kinder mit Laterne, aber vermutlich nur noch wenige mit Maske zu den Martinsumzügen am 11. November. Denn: Corona-Beschränkungen gibt's keine mehr.

Im vergangenen Jahr konnten Martinsumzüge in Rheinland-Pfalz bereits wieder stattfinden, weil die Landesregierung in der damaligen Corona-Schutzverordnung Erleichterungen für Veranstaltungen im Freien festgehalten hatte. Und auch in diesem Jahr kann ganz ohne Corona-Regeln St. Martin gefeiert werden.

Trotzdem ist es weiterhin sinnvoll, auf Hygienemaßnahmen zu achten. Im rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium setzt man darauf, dass die Menschen diese nach den letzten Pandemiejahren verinnerlicht haben. Auf SWR-Anfrage erklärte der Pressesprecher des Gesundheitsministeriums, David Freichel:

"Es gibt keine Regeln mehr, die für Martinsumzüge greifen. Ich denke, nach fast drei Jahren Pandemie hat sich die Verantwortung für sich und andere im Bewusstsein der Menschen gut eingespielt, heißt: Es ist allgemein bekannt, wie man sich und andere am besten schützen kann."

Diese Verhaltensregeln machen den Martinumzug für alle sicherer:

Da wo viele Menschen zusammenkommen, ist es sinnvoll, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten

zu tragen und zu halten Hände regelmäßig desinfizieren

regelmäßig Prinzipiell gilt: Wer sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben

Was Eltern und Kindern in diesem Jahr einen sorgenfreieren Martinsumzug als im vergangenen Jahr ermöglicht: Im Vergleich zu 2021 ist die Impfquote unter den Menschen in Rheinland-Pfalz höher, viele Menschen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten und die Krankheitsverläufe bei den aktuellen Corona-Varianten sind deutlich milder.

In vielen Städten und Gemeinden in RLP finden Martinsumzüge statt

Am Martinstag, dem 11. November, ziehen traditionell Kinder mit bunten, oft selbstgebastelten Laternen, in Umzügen zu einem Martinsfeuer. Dabei singen sie Martinslieder. In vielen Gemeinden werden sie begleitetet von einer Reiterin oder einem Reiter, die sich als Heiliger Martin verkleidet haben. Diesem wird traditionell mit den Laternenumzügen am 11. November gedacht. Christen feiern St. Martin als Schutzpatron der Armen.

Wer war Sankt Martin ? Der Martinstag erinnert an den im November 397 gestorbenen Bischof Martin von Tours (Frankreich), der Kranke geheilt haben soll und in der katholischen Kirche als Wohltäter gilt. Der Legende nach teilte der Heilige Martin - der wohl um das Jahr 316 in der Region des heutigen Ungarns geboren wurde - als junger römischer Soldat seinen Mantel mit einem frierenden Bettler. In der folgenden Nacht erschien ihm Jesus Christus im Traum. Jesus trug darin das Mantelstück, das Martin dem Bettler gegeben hatte. Martin ließ sich daraufhin christlich taufen und wurde Geistlicher.

Landesweit sind vielerorts Laternenumzüge geplant. In der Landeshauptstadt Mainz finden am 11. November über 20 Martinsumzüge statt. Fast alle Martinsumzüge enden mit einem Lagerfeuer, bei dem Punsch und Glühwein ausgeschenkt werden. Die Kinder bekommen dort das traditionelle Hefegebäck zum Martinstag geschenkt, sogenannte Weckmänner.

Die Stadt Koblenz hat nach eigenen Angaben ebenfalls mehr als 20 Martinsumzüge genehmigt. Viele davon fanden bereits am ersten November-Wochenende statt. In der Koblenzer Altstadt gibt es in diesem Jahr jedoch erneut keinen Umzug zu St. Martin, so der Vorsitzende des dortigen Pfarrgemeinderates.

Auch in Trier finden rund um den 11. November zahlreiche Martinsumzüge statt - zum Beispiel ein Umzug um das Wahrzeichen der Stadt, die Porta Nigra.

In Ludwigshafen veranstaltet in diesem Jahr zum ersten Mal der Kindergarten-Förderverein Seekinder Ludwigshafen einen St. Martinsumzug mit anschließendem Feuer.

In Kaiserslautern findet nach drei Jahren wieder ein großer Martinszug durch die Innenstadt statt. Außerdem wird dort am Samstag, den 12. November, ein Kindermusical über den Heiligen Martin in der Stiftskirche aufgeführt.