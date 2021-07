In Rheinland-Pfalz gibt es rund 7.500 Brücken - knapp 2.000 von ihnen gehören zu Autobahnen. Was vielen von ihnen fehlt, ist eine Sanierung. Doch obwohl Geld da ist, lässt die oft auf sich warten.

Ingo Lang pendelt jeden Tag von Ellern im Rhein-Hunsrück-Kreis nach Wiesbaden. Seine aktuelle Sorge: Die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden, die jüngst gesperrt wurde, weil sich die Fahrbahn um 30 Zentimeter abgesenkt hatte und Betonbrocken herabgefallen waren. Vor allem im Wiesbadener Stadtverkehr führt die Sperrung zu Staus.

Die Brücke soll gesprengt und neu gebaut werden, erst in gut einem Jahr könnte der Verkehr wieder normal rollen. Ingo Lang frustriert das. Da helfen nur gute Hörbücher fürs Auto, erzählt der Pendler dem SWR-Magazin Zur Sache Rheinland-Pfalz. "Ich kann ja nicht aus lauter Frust Schokolade essen. Ich muss da durch."

Mit maroden Brücken hat der Hunsrücker seine Erfahrung. Auch an der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz in Rheinland-Pfalz und Wiesbaden in Hessen wird seit Jahren gebaut, genauso wie an den zwei Talbrücken bei Rheinböllen auf der A61. Lang versucht es mit Geduld: "Das braucht man auf dieser Strecke unbedingt. Denn wer sagt denn, dass, wenn die Salzbachtalbrücke wieder hergestellt ist, nicht eine andere Brücke bricht." Es nerve ihn kolossal. "Weil das alles hausgemachte Geschichten sind. Da werden Brücken 60 Jahre vor sich hinstehen gelassen und keiner guckt danach", so Lang. "Das ist ein Vergammeln und das wird auf dem Rücken der Bürger und Pendler ausgetragen."

Salzbachtalbrücke musste viel mehr aushalten als erwartet

Die Salztbachtalbrücke auf der A66, die Mainz und Wiesbaden verbindet, ist ein Paradebeispiel für die Probleme mit Autobahnbrücken. Sie ist Baujahr 1963 und musste in ihrem Leben einiges aushalten: Im Schnitt rund 80.000 Fahrzeuge pro Tag. Alte Brücken, viel Verkehr - das ist ein Problem, das man auch in Rheinland-Pfalz immer wieder findet, erklärt der Verkehrsökonom Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). "Das ist so die Phase 1965 bis 1980, da ist der ganz große Teil der westdeutschen Brücken gebaut worden. Und genau diese Bauwerke erweisen sich eben als Problem", sagt Puls, der sich in einem IW-Report zum Infrakstrukturausbau in Deutschland auch mit den Brücken befasst hat. "Diese Brücken wurden nicht für den Verkehr gebaut, den wir heute haben. Sie wurden nicht mit Materialien gebaut, wie wir sie heute haben, und sie wurden auch nicht mit Methoden und Techniken gebaut, wie wir sie heute haben. Dazu dann der Sanierungsrückstand."

Puls geht davon aus, dass rund 2.500 Brücken an Auto- und Bundesstraßen in Deutschland sanierungsbedürftig sind. Allerdings herrsche auch ein enormer Investititionsstau.

Talbrücke bei Rheinböllen nur mit Note 3,4

An der A61 bei Rheinböllen laufen die Bauarbeiten jedoch in vollem Gange. Dort werden zwei Talbrücken abgerissen und erneuert. Die alte Tiefenthalbrücke bekam bei der letzten Prüfung lediglich die Note 3,4. "Das heißt auf gut Deutsch, dass wir hier kurz vor Ende der Lebensdauer dieser Brücke angelangt sind", erklärt Bertram Kühn, Hochschulprofessor und wissenschaftlicher Berater beim zuständigen Baubüro aus Bad Kreuznach. Man habe noch gerade so rechtzeitig mit einem Neubau der Brücken angefangen, sodass der Verkehr während der Bauarbeiten weiter sicher über die alten Brücken geleitet werden könne, sagt Kühn.

Nach Aussage von Kühn geht man bei Brücken grundsätzlich von einer Haltbarkeit von 100 Jahren aus. Doch genauso wenig wie die Salzbachtalbrücke können die Brücken bei Rheinböllen dieses Alter annähernd aufweisen. "Das ist ganz typisch für die Betonbrücken der ersten Generation. Wir haben es dort ja mit einer neuen Technologie zu tun gehabt in der Wirtschaftswunderzeit", sagt Kühn. Heute könne man viel robusteren Beton herstellen.

Auch der Verkehr auf der A61 habe inzwischen Ausmaße angenommen, die man vor sechzig Jahren noch nicht vorhersehen konnte, denn ursprünglich war die Straße eine Bundesstraße, so Kühn. "Heute ist das eine der Hauptmagistralen Nord-Süd, Amsterdam Richtung Genua. Hier geht so gut wie alles darüber, was diese Route nimmt und entsprechend ist natürlich auch das mit der Belastung eine ganz andere Nummer."

Viele Brücken in Rheinland-Pfalz müssten sofort saniert werden

Es gebe viele Brücken in Rheinland-Pfalz mit der gleichen Bauart, einem ähnlichen Baujahr, ähnlichen Verkehrsbelastungen. "Alle diese Brücken werden jetzt fällig. Da schieben wir eine ganz schöne Bugwelle vor uns her. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst", sagt Kühn. "Die Brücken sind nicht über die nächsten 30 Jahre fällig, sondern die sind jetzt fällig." Vor zehn Jahren hätte man noch über eine Sanierung dieser Brücken nachdenken können, nun helfe meist nur ein Neubau.

Dass es überhaupt soweit kommen konnte, war einer Baukrise in Deutschland geschuldet. Seit der Jahrtausendwende wurde deutlich weniger in die Infrasktruktur investiert, als Bedarf da war. Das stellt der Kölner Verkehrsökonom Puls in seinem IW-Bericht fest. 2015 war demzufolge der absolute Tiefpunkt erreicht. Seitdem geht es wieder aufwärts.

Im sogenannten Finanzierungs- und Realisierungsplan für Autobahnen und Bundesstraßen ist festgelegt, dass bis 2025 14,8 Milliarden Euro für Erhaltungsmaßnahmen aufgebracht werden sollen - rund 5 Milliarden Euro davon für Brücken. Die Zahl deckt sich fast mit dem vom Bund mit 15,1 Milliarden angegebenen Erhaltungsbedarf. Für neue Vorhaben sind hingegen nur 2,7 Milliarden Euro veranschlagt.

Jahrelang wurde Personal im Bausektor abgebaut

Nun zeigt sich jedoch ein anderes Problem: Es ist zwar Geld da, aber es fehlt am Personal. Denn mit dem Rückgang der Investitionen wurden im Baugewerbe auch Stellen abgebaut, sowohl bei den Baufirmen als auch bei den zuständigen Behörden.

"Wir haben nun zum zweiten Mal hintereinander ein umfassendes Konjunkturprogramm, wo viel Geld in die Infrastruktur gesteckt wurde" sagt der Hochschulprofessor Kühn. Nun bräuchten Baufirmen und Verwaltung eine Garantie, dass das so bleibt. "Natürlich baut keiner plötzlich einen Riesen-Personalstamm auf, wenn er denkt, in fünf Jahren ist die Blase wieder vorbei. Nächste Wahl - Geldmittel weg."

Brücken trotz Sanierungsbedarf keine Verkehrsgefahr

Der Hunsrücker Pendler Ingo Lang sagt :"Mein Vertrauen in die Brücken ist ein bisschen angespannt." Doch trotz des teilweise schlechten Zustands: Die Brücken im Land seien verkehrssicher. Das teilte das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium mit, nachdem 2018 im italienischen Genua eine Autobahnbrücke eingestürzt war.

Die 1.900 Autobahnbrücken erhielten dem rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium zufolge im Schnitt die Note 2,2 - die Brücken an Landes- und Kreisstraßen jeweils rund 2,1 und die an Bundesstraßen 2,0. Allerdings: Bei 20 Prozent der Brücken im Land reichte es nicht mehr für ein "ausreichend". Bekommt eine Brücke eine schlechte Note, wird normalerweise zuerst mit einer geringeren Höchstgeschwindigkeit reagiert, oder mit Fahrverboten für Lkw, bevor sie dann saniert oder abgerissen wird.

Regelmäßige Brückenprüfungen sind Pflicht

Auch die beiden Experten Puls und Kühn sehen bei der Sicherheit keine Gefahr. Die zuständigen Behörden seien verpflichtet, regelmäßig Bauprüfungen durchzuführen - alle drei Jahre eine einfache Prüfung, alle sechs Jahre eine vollumfängliche Prüfung, erklärt Kühn. Schwere Schäden würden bei ordnungsgemäßer Prüfung rechtzeitig entdeckt.

An der Tatsache, dass viele Brücken dringend saniert werden müssen, ändere das freilich nichts, sagt der Verkehrsökonom Puls: "Man muss mit den schlimmsten Fällen anfangen und zusehen, dass man die Problemstellen abgearbeitet kriegt. Aber ja, das wird dauern."