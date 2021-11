Die Chancen des neuen Führungsduos der Linken

per Mail teilen

Ob das neue Führungsduo der Linken in RLP schafft, die Landespartei zu befrieden? Eines der prominenteren Gesichter der Linken in Rheinland-Pfalz, Alexander Ullrich, sitzt erneut im Bundestag. Welche Rolle er in Zukunft für die Linke im Land spielen wird - eine Einschätzung von SWR-Reporter Markus Jung.