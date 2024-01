Maria 2.0 geht eigenen Weg in Nieder-Olm

Die Reform-Initiative Maria 2.0 ist für ihre Kritik an der katholischen Kirche bekannt. Jetzt macht sie wieder Schlagzeilen. Und zwar in Nieder-Olm, in Rheinhessen. Dort gibt es jetzt ein Heftchen, das sich Gemeinde-Infos nennt. Die Allgemeine Zeitung Mainz schlussfolgerte daraus, dass Maria 2.0 eine eigene Kirchengemeinde gründet. Was ist da dran?