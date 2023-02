Auch Ziya Yüksel, der zweite stellvertretende Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Rheinland-Pfalz, ist schockiert über die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Viele türkische Bürger, die in Deutschland leben, haben Angehörige und Freunde in der Türkei verloren. Alle seien über Hilfe in dem Katastrophengebiet dankbar, betonte Ziya Yüksel im SWR.