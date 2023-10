In Worms und in Mainz war am Sonntag Mantelsonntag. Auch das Ahrtal warb damit um Besucher. In der Innenstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler hieß es Schauen, Schlendern, Shoppen. Das Modegeschäft von Markus Zednik war eines der ersten, das nach der Flut wieder eröffnet worden war.