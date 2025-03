Ein 40 Jahre alter Mann ist am Rosenmontag in Mannheim mit seinem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren, es gab zwei Tote und zahlreiche Verletzte. Nach Einschätzung von SWR-Sicherheitsexperte Holger Schmidt hatte die Polizei über den mutmaßlichen Täter schon vorher Erkenntnisse, diese seien aber eher in Richtung Eigengefährdung und Suizid gegangen.