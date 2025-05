Zwei Tote bei Unfall, Großbrand in Hermeskeil, Landtag berät über Bestattungsgesetz, das Wetter bleibt sonnig und warm.

Die Auflösung unserer kleinen Umfrage zum Tag des Wanderns steht noch aus. Und die hat mich doch etwas überrascht.

Aber unter euch sind nur knapp 14 Prozent Wandermuffel.

9:40 Uhr 📅 Das geschah am 14. Mai im Jahr... 1991: Der Bundestag beschließt den Solidaritätszuschlag. Der sogenannte Soli soll die Kosten der Wiedervereinigung Deutschlands und auch den strukturellen Aufbau der neuen Bundesländer mitfinanzieren. 1955: Albanien, Bulgarien, die Sowjetunion, Rumänien, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und die DDR unterzeichnen den Warschauer Vertrag. Das Militärbündnis ist eine Reaktion auf die Pariser Verträge der Westmächte und bildet das östliche Pendant zur NATO. 1948: In Tel Aviv proklamiert der spätere israelische Ministerpräsident und Verteidigungsminister David Ben-Gurion den Staat Israel. Damit endet das britische Völkerbundsmandat für Palästina. Noch in der selben Nacht erklären die arabischen Nachbarn Israel den Krieg.

9:32 Uhr Brand in Hermeskeil ist gelöscht - hier ein paar Bilder Das Feuer in dem Entsorgungsbetrieb in Hermeskeil hat uns ja heute beschäftigt. Zum Glück ging das - bis auf den hohen Schaden - noch glimpflich aus. Hier ein paar Bilder aus der Nacht.

9:24 Uhr Reichsbürger-Razzia in Gönnheim: Überraschung im Ort Gestern gab es ja die bundesweite Razzia gegen den Verein "Königreich Deutschland". Den hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kurz zuvor verboten. Bei dieser Razzia hat die Polizei im pfälzischen Gönnheim (Kreis Bad Dürkheim) einen mutmaßlichen Reichsbürger festgenommen. Der Mann, Mathias B, soll in diesem verbotenen Verein eine Führungsrolle gespielt haben. Eine Nachbarin des Mannes, die ihn bereits seit Kindertagen kennt, zeigte sich im Gespräch mit dem SWR überrascht - ebenso der Bürgermeister des Ortes. Sie hätten den Mann gekannt, ihn aber für unauffällig gehalten - und nicht für jemandem aus dem Führungskreis einer Reichsbürgerbewegung. Gönnheim Mutmaßlicher Reichsbürger festgenommen Nach Reichsbürger-Razzia: So reagieren die Menschen in Gönnheim Die Polizei hat bei einer Razzia in Gönnheim im Kreis Bad Dürkheim einen mutmaßlichen Reichsbürger festgenommen. Er gehörte dem jetzt verbotenen Verein "Königreich Deutschland" an. Stimmen aus dem Dorf. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

9:14 Uhr Gutachter soll Unfall mit zwei Toten auf der B49 klären Nach dem schweren Unfall gestern zwischen Igel und Wasserbilligerbrück hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben. Damit soll die genaue Unfallursache geklärt werden. Bei einem Unfall auf der B49 waren ein Kind und ein 46-jähriger Mann gestorben. Der Fahrer eines Kleinlasters war laut Polizei in den Gegenverkehr geraten. Der Transporter krachte auf den Wagen einer Frau, diese wurde beim Zusammenprall schwer verletzt. Der Transporterfahrer starb noch an der Unfallstelle, das im Transporter mitfahrende Kind später im Krankenhaus. Die Strecke zwischen Igel und Wasserbilligerbrück ist inzwischen wieder frei. Igel Gutachter soll Unfallursache klären Mann und Kind sterben bei Verkehrsunfall bei Igel Bei einem Unfall auf der B49 zwischen Igel und Wasserbilligerbrück (Kreis Trier-Saarburg) sind am Dienstag zwei Menschen gestorben. Die Strecke ist mittlerweile wieder frei. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 14.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

9:02 Uhr 👀 Der Blick auf Deutschland und die Welt Gut eine Woche nach seiner Wahl zum Bundeskanzler gibt Friedrich Merz heute im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab (13 Uhr). In der etwa 45-minütigen Rede wird er sein Programm für den Start der Koalition von Union und SPD vorstellen. Anschließend ist eine zweistündige Aussprache geplant. Rund eineinhalb Jahre nach dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den damals fast völlig zerstörten Kibbuz Beeri besuchen. Er war bereits wenige Wochen nach der Attacke vom 7. Oktober 2023 zusammen mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog dorthin gereist und hatte sich einen Eindruck vom Ausmaß der Zerstörung gemacht. Der Kibbuz liegt nur rund vier Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Bei den Kölner Ford-Werken soll es heute zum ersten Streik der fast hundertjährigen Firmengeschichte kommen. Vom Beginn der Frühschicht an soll die Arbeit ruhen, an den Werkstoren sollen Streikposten aufgebaut werden. Grund ist der Frust über die Sparpläne des Unternehmens. Das Management will 2.900 Arbeitsplätze bis Ende 2027 streichen.

8:34 Uhr Bald Drohnen im Weinberg? Für Winzer, die Steillagen bewirtschaften, könnte es bald leichter werden. Die neue Bundesregierung will den Einsatz von Drohnen in Weinbergen erlauben. Die Hoffnung, die sich mit dem Einsatz von Drohnen verbindet, ist groß. Denn gerade in den Steillagen ist der Einsatz von Maschinen oft nicht möglich. Was sonst noch knifflig ist am Steillagen-Anbau erklärt euch kurz und knapp meine Kollegin Julia: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

8:15 Uhr Ahrtal: Bauvorschriften bleiben gelockert Auch fast vier Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 wird dort noch gebaut, renoviert und saniert. Damit das für Betroffene wenigstens etwas einfacher wird und sie sich nicht durch Berge von Vorschriften wühlen müssen, gelten weiterhin Ausnahmen. Die Landesregierung hat die Lockerung der Bauvorschriften jetzt ein zweites Mal verlängert, sie wären sonst am 18. Juli ausgelaufen. Die erleichterten Bauvorschriften gelten nach Angaben des Bauministeriums in den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr sowie in den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig. Rheinland-Pfalz Der Hochwasser-Blog für RLP Neues Hochwasser-Warnsystem in Bad Münstereifel In den von der Flutkatastrophe zerstörten Regionen in Rheinland-Pfalz läuft der Wiederaufbau. Viel ist geschafft, viel ist noch zu tun. Das ist die aktuelle Lage. 19:00 Uhr Der Tag SWR Aktuell Sendung am Mi. , 14.5.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:02 Uhr Gute Zeiten für den Storch-Nachwuchs Ich weiß nicht, wie es euch geht - aber nach Bestattungen und Notaufnahme brauch ich mal was Nettes zwischendurch. Neben einem frischen Kaffee... Also wie wäre es damit: Es klappert ordentlich in diesem Frühjahr in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr war es zu nass, viele kleine Störche haben das nasse Wetter nicht überlebt. Das milde, sonnige Wetter jetzt hat aber dafür gesorgt, dass es reichlich Storchennachwuchs gibt. Mein Kollege Rolf Kraus hat die gut gefüllten Kinderstuben im Storchenzentrum in Bornheim (Kreis Südliche Weinstraße) besucht. Video herunterladen (46,2 MB | MP4)

7:39 Uhr Asche in Flüsse, Urne auf dem Kamin - Das neue Bestattungsgesetz Ok, am frühen Morgen will man vielleicht nicht unbedingt über den Tod nachdenken. Es kann aber nicht schaden, sich beizeiten Gedanken zu machen, wie man bestattet werden möchte. Rheinland-Pfalz plant dazu ein neues Gesetz, das viel mehr Möglichkeiten eröffnet als die traditionelle Erd- oder Feuerbestattung. Um den Entwurf, der heute erstmals im Landtag diskutiert wird, gab es schon jede Menge Aufregung. Berufsverbände der Bestatter und die Kirchen sind nicht glücklich damit. Mein Kollege Mathias Zahn hat mal aufgelistet, was demnächst erlaubt sein soll - und was nicht. Rheinland-Pfalz Die Urne zuhause oder Flussbestattungen Umstrittene "letzte Ruhe": Landtag startet Debatte über neues Bestattungsgesetz Totenasche in Flüssen, Tuchbestattungen und Urnen daheim aufbewahren: Das RLP-Gesundheitsministerium will das Bestattungsgesetz ändern.

7:37 Uhr Neue Notaufnahme in der Mainzer Unimedizin Die Mainzer Universitätsmedizin hat ihre neue Notaufnahme eingeweiht. Das Besondere daran: Es ist eine sogenannte Zentrale Notaufnahme für die gesamte Klinik. Bislang gab es zwei - nämlich die chirurgische und die internistische Notaufnahme. Bei manchen Patienten, die mit dem Rettungsdienst gebracht wurden, war nicht klar, welche für den Patienten besser war. So entstanden Wartezeiten oder Patienten mussten verlegt werden. Das fällt jetzt weg. Außerdem ist die Notaufnahme voll digitalisiert, was das Patientenmanagement verbessern soll. Und der Rettungshubschrauber landet jetzt direkt auf dem Dach der neuen Notaufnahme. Der Bau hat 17 Millionen Euro gekostet. Mainz Für 17 Millionen Euro Unimedizin Mainz eröffnet neue Zentrale Notaufnahme Die Mainzer Unimedizin hat ihre neue Notaufnahme eröffnet. Der Bau hat 17 Millionen Euro gekostet und soll Patientinnen und Patienten viele Vorteile bringen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:22 Uhr Kanzler Merz lädt Trump in die Pfalz ein Na, ob das so große Freude auslöst... Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat US-Präsident Donald Trump in die Pfalz eingeladen. Er wolle mit Trump den Heimatort von dessen Vorfahren besuchen, sagte Merz beim Wirtschaftstag seiner Partei in Berlin. "Ich habe ihn eingeladen nach Deutschland zu kommen und werde mit ihm zusammen da hinfahren", so Merz. Trumps Vorfahren stammen aus dem kleinen Winzerort Kallstadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz, der zum Landkreis Bad Dürkheim gehört. Trumps Großeltern waren Ende des 19. Jahrhunderts von dort nach New York ausgewandert. Merz kennt die Gegend, weil er seinen Wehrdienst in den 1970er Jahren in der Pfalz absolvierte. Kallstadt Kommt US-Präsident diesmal zu Besuch? Kallstadt: Bürgermeister würde Trump das Dorf seiner Vorfahren zeigen Aufmerksam hat das Pfälzer Winzerdorf Kallstadt die US-Wahl verfolgt. Donald Trumps Großvater war von hier in die USA ausgewandert. Was, wenn Trump in dieser Amtszeit zu Besuch kommt? Sendung am Mi. , 14.5.2025 6:00 Uhr, DASDING - Morgens klarkommen, DASDING

7:16 Uhr Update: Löscharbeiten in Hermeskeil beendet Die Feuerwehr in Hermeskeil hat nach dem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb Entwarnung gegeben. Die Löscharbeiten sind beendet. Ein Gefahrstoffzug hat außerdem die Luft auf Schadstoffe überprüft - es wurden keine gefährlichen Stoffe festgestellt. Anwohner hatten sicherheitshalber Türen und Fenster geschlossen halten sollen, weil eine schwarze Rauchwolke über der Brandstelle stand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Sendung am Mi. , 14.5.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

7:00 Uhr Kleine Umfrage am Morgen - wandert ihr gerne? Eben hatte ich euch ja schon mit Tipps für die Beschilderung von Wanderwegen versorgt - am heutigen Tag des Wanderns. Wir Deutschen gelten ja als große Wanderfans, kein Wunder also, dass diese Freizeitbeschäftigung ihren eigenen Festtag hat. Seit 2016 wird der jährlich am 14. Mai begangen, am Gründungstag des Deutschen Wanderverbands. Und jetzt will ich natürlich von euch wissen: Wandert ihr gerne? Die Abstimmung ist bereits beendet. Geht ihr gerne wandern? Ja! Ich bin gerne in Wanderschuhen unterwegs und kenne viele Touren in der Region 63,3%

Nein, macht mir keinen Spaß 13,6%

Ist nicht mein größtes Hobby, aber im Urlaub fahre ich gerne mal in die Berge 23,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:03 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Es bleibt sonnig! Schön für uns, weniger schön für die Landwirte: Das trockene und sonnige Frühsommer-Wetter bleibt uns in Rheinland-Pfalz auch heute ungetrübt erhalten. Voraussichtlich bis zum Wochenende bleibt es sonnig, warm und trocken, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Video herunterladen (29,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird wichtig in Rheinland-Pfalz Der SPD-Landtagsabgeordnete und stellvertretende SPD-Landeschef für Rheinland-Pfalz Sven Teuber soll neuer Bildungsminister für Rheinland-Pfalz werden. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird ihn am Mittag vorstellen, dann wird er im Landtag vereidigt. Teuber folgt auf Stefanie Hubig (ebenfalls SPD), die jetzt die neue Bundesjustizministerin ist. Teuber ist Lehrer und kommt aus Trier. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Die Polizei in Maxdorf und Frankenthal führt heute verstärkt Verkehrskontrollen bei Senioren und Seniorinnen durch. Heute befasst sich der Landtag erstmals mit den neuen Bestattungsregeln. Die Asche von Toten in Flüsse geben oder Tuchbestattungen und Urnen daheim aufbewahren: Das Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz will das Bestattungsgesetz ändern.