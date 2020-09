Schulter an Schulter bei der Saalfastnacht schunkeln oder dicht an dicht beim Fastnachts- umzug an der Straße Helau rufen - alles in der Corona- Krise kaum vorstellbar. Aber vielleicht in abgespeckter Form? Was geht und was geht nicht? Das beschäftigt gerade die Fastnachts- vereine. mehr...