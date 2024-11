Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Worms-Horchheim hat ein Mann am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Weitere Menschen seien nicht im Haus gewesen. Die Polizei versucht, die Ursache des Unglücks zu ermitteln.