Mandelblütenfest startet, Requiem für Bernhard Vogel, Frühling legt nach

Mit einem Requiem im Speyerer Dom würdigt am Freitagabend das Bistum Speyer die Verdienste Bernhard Vogels um die Kirche. Der ehemalige Ministerpräsident war am 2. März gestorben.

Bernhard Vogel lebte 50 Jahre lang in Rheinland-Pfalz und starb in Speyer. Er war gläubiger Katholik und dem Bistum Speyer sehr verbunden. Mit einem Trauergottesdienst im Speyerer Dom würdigt heute Abend das Bistum Speyer die Verdienste Vogels um die Kirche. Der ehemalige Ministerpräsident war am 2. März gestorben.

Aber wieviel Wald gibt es denn so bei uns in Rheinland-Pfalz überhaupt? Das ist meine Schätzfrage heute für euch: Wieviel Prozent der rheinland-pfälzischen Landesfläche sind mit Wald bedeckt?

Im Duell zweier großer Fußballnationen im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League konnte sich Deutschland gestern Abend mit 2:1 gegen Italien durchsetzen . Beim Sieg der Nationalmannschaft standen gleich zwei Spieler des FSV Mainz 05 in der Startelf: Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt. Trotz des Erfolges gegen Italien fiel die Bewertung der beiden Mainzer in der Einzelkritik eher durchwachsen aus.

