Am rheinland-pfälzischen Flughafen Hahn wird zwar nicht gestreikt, dafür aber am Flughafen Frankfurt im benachbarten Hessen, der von vielen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern genutzt wird. Insgesamt wird heute an 13 deutschen Flughäfen gestreikt. Ob euer Flug geht oder nicht - meine Kolleginnen und Kollegen von SWR1 haben eine tolle Übersicht mit Telefonnummern und Flughafen-Webseiten zusammengestellt. Schaut gerne mal hier vorbei:

Ich habe vorhin ja schon berichtet, dass es im Verbundkrankenhaus in Wittlich drei zusätzliche Betten in der Schlaganfallstation geben wird. Aber wie sieht es im Rest des Landes beim Thema Schlaganfallversorgung aus? Deutschlandweit erleiden jedes Jahr fast 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Wo und wie gibt es in Rheinland-Pfalz im Fall der Fälle schnell Hilfe? Meine Kolleginnen und Kollegen haben das für euch recherchiert:

Na, jemand zufällig auf Jobsuche im Raum Ludwigshafen? Bei der Stadtverwaltung sind nämlich rund 10 Prozent der Stellen unbesetzt. Das sind etwa 400 der 4.000 Stellen. Vor allem werden Erzieher, Ingenieure, Architekten und IT-Experten gesucht. In städtischen Kindergärten können freie Plätze nicht vergeben werden, weil nicht genug Erzieherinnen da sind. Bauprojekte müssen zeitlich verschoben werden, weil Fachkräfte fehlen. Hier werden deshalb Aufgaben teilweise an Fremdfirmen vergeben. Die Ludwigshafener Stadtverwaltung fordert, dass Bund und Land den Kommunen nicht weiter zusätzliche Aufgaben aufbürden und den Städten mehr Geld zur Verfügung stellen.

Was sich hier die Täter oder Täterinnen wohl gedacht haben? Bei Guldental haben Unbekannte auf der Kreisstraße nämlich insgesamt zwölf Leitpfosten herausgerissen. Auf der Kreisstraße zwischen Guldental und Winzenheim sollen sie teilweise auf der Straße und an der angrenzenden Böschung gelegen haben. Die Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag von Verkehrsteilnehmern alarmiert. Alle Pfosten konnten durch die Polizei wieder eingesetzt werden.

Als Katzenmensch muss ich zugeben: So einen treuen Freund wünscht sich doch wirklich jeder! In Kalenborn-Scheuern (Vulkaneifel) hat ein Hund womöglich einen größeren Brand verhindert, indem er nachts bellte. Die ganze Geschichte lest ihr bei meinen Social-Media-Kolleginnen und -Kollegen:

Ich bin mir tatsächlich unsicher, wo auf der Skala zwischen Fahrrad-Fanatiker und Fahrrad-Muffel ich einzuordnen bin. Ich fahre sehr gerne damit, aber wenn es um die Pflege des Rades geht, bin ich eher etwas nachlässig - upsi. Dabei ist das natürlich total wichtig, denn es geht ja auch um Sicherheit. Jetzt im Frühling ist die beste Zeit, das Rad mal so richtig auf Vordermann zu bringen. Und so geht es am besten:

Hier werden die Träume eines Katzenmenschen wahr: Die Grundschule in Imsbach (Donnersbergkreis) hat nämlich eine Klassenkatze . Fast täglich kommt Katze Nele vorbei, um die Schülerinnen und Schüler zu besuchen - und das ganz freiwillig. Ob beim Lesen, beim Rechnen oder einfach nur beim Entspannen auf dem Tisch - Nele sorgt dafür, dass das Lernen nie langweilig wird. Wie die Kinder und die Lehrkräfte das finden, erfahrt ihr in unserem Reel auf Instagram:

Nach dem Brand in einem Supermarkt in Mainz-Gonsenheim ist weiterhin unklar, wann der Markt wieder öffnen kann. Am Samstagabend war aus noch ungeklärten Gründen im Stromverteilerkasten im Lager des Supermarktes ein Feuer ausgebrochen. Unklar ist, wann der Verteilerkasten repariert wird und was bis dahin mit den verderblichen Lebensmitteln geschieht. Um das Gebäude zu lüften, waren gestern den ganzen Tag über die Tür und das Lager geöffnet.

Kommen wir zu einem ernsten Thema: Um auf die gestiegenen Fallzahlen bei Schlaganfällen zu reagieren, hat das Verbundkrankenhaus in Wittlich seine Schlaganfallstation erweitert. Ab Mai soll es laut Chefarzt der Neurologie drei zusätzliche Betten auf der umgebauten Station geben. Das bedeute, dass man zukünftig zusätzlich mehr als 300 Patienten pro Jahr mit Schlaganfällen im Krankenhaus behandeln könne. Im Jahr 2024 wurden mehr als 900 Schlaganfallpatienten und -patientinnen in Wittlich behandelt.

7:00 Uhr

💰 WG-Zimmer in RLP werden immer teurer

Wahnsinn. Mein erstes WG-Zimmer in Mainz hat vor zehn Jahren noch 310 Euro gekostet - für 16 Quadratmeter. Heute müssen Studis in Mainz im Durchschnitt circa 530 Euro für ein WG-Zimmer zahlen. Da frag ich mich doch: Wer kann sich das noch leisten? In Koblenz kostet ein Zimmer im Schnitt 430 Euro, in Trier 415 Euro. Deutlich günstiger studiert und lebt es sich in Kaiserslautern (380 Euro) und in Landau (370 Euro).

Deutschlandweit liegen die Kosten im Schnitt bei 493 Euro, wobei es auch hier große regionale Unterschiede gibt. Am teuersten ist es in München (800 Euro), am günstigsten in Chemnitz (265 Euro).