Dreyer nimmt an ihrer letzten Ministerpräsidentenkonferenz teil

In Berlin läuft bis Freitag die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Für die scheidende rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) ist es die letzte MPK, an der sie teilnimmt. Es überrascht also kaum, dass über dem Treffen auch ein Hauch von Abschiedsstimmung liegt.