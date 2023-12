Das waren schon erschwerte Bedingungen, unter denen die Linke am Samstag in Landau ihren Landesparteitag veranstaltet hat. Nach der Ankündigung von Sarah Wagenknecht, im Januar eine Konkurrenzpartei gründen zu wollen, musste die Linke in Land und Bund zahlreiche Austritte verkraften. Aber: Die, die geblieben sind, sehen darin auch die Chance, die Wählerinnen und Wähler endlich wieder inhaltlich zu überzeugen.