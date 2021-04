Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech ist wegen der Forschung an einem Corona-Impfstoff in aller Munde. Doch was macht Biontech eigentlich? Ein Porträt.

Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech sorgte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen, als es als erstes Unternehmen überhaupt in Deutschland einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV2 in einer klinischen Studie zu testen begann. Seit dem Start am 23. April hat eine erste Gruppe von zwölf Teilnehmern Dosen erhalten, teilten das Unternehmen und sein Kooperationspartner Pfizer mit. Im Rahmen der Studie soll es zunächst Tests an etwa 200 gesunden Menschen zwischen 18 und 55 Jahren geben, es handelt sich um eine sogenannte Phase I/II Studie. Das Paul-Ehrlich-Institut hatte die Studie vor kurzem genehmigt, im Juni sollen erste Daten vorliegen. Sollten die ersten Tests positiv verlaufen, sollen mehr Probanden und auch Risikopatienten in die Prüfung einbezogen werden.

Es handelt sich um einen Impfstoff, der auf Basis der Boten-Ribonukleinsäure arbeitet und dem Körper - vereinfacht gesagt - eine Bauanleitung mitliefern soll, wie er das Virus bekämpfen kann. Seit Jahren wird weltweit an Impfstoffen auf dieser Basis geforscht, zugelassen worden ist bisher noch keiner.

Biontech wurde 2008 gegründet

Biontech wurde 2008 von Ugur Sahin (heute Vorstandsvorsitzender), seiner Frau Özlem Türeci (heute medizinische Leiterin im Vorstand) und Christoph Huber (heute im Aufsichtsrat) gegründet. Bei der Gründung haben die Zwillinge Andreas und Thomas Strüngmann Geld in Biontech investiert. Die Brüder hatten zuvor das Pharmaunternehmen Hexal gegründet und später verkauft.

Das Mainzer Unternehmen beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter und hat noch weitere Standorte in Deutschland. Das Ziel des Unternehmens ist nach eigenen Angaben, "zukunftsweisende Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen zu entwickeln". Zudem wollen die Mainzer "das weltweit führende Biotechnologieunternehmen für individualisierte Krebsmedizin werden".

So erhielten Biontech von der Bill & Melinda Gates Foundation im September 2019 Geld, um einen Impfstoff gegen HIV und Tuberkulose zu entwickeln. Im Rahmen der Kooperation bekamen die Mainzer 55 Millionen Dollar, weitere 45 Millionen sind möglich.

Oktober 2019: Biontech geht an die Börse

Im Oktober 2019 ging Biontech an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq aufs Parkett. Der Ausgabekurs lag bei 15 Dollar. Mittlerweile hat sich der Aktienkurs in etwa verdreifacht, nachdem viele Investoren große Hoffnungen in die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes durch Biontech gesetzt haben.

Forschung an Corona-Impfstoff

Mitte Januar begann Biontech mit den Vorbereitungen für die Forschung an einem Corona-Impfstoff. Die Forschungsaktivitäten laufen seit Ende Januar. Mitte April erhielt das Mainzer Unternehmen vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) die Erlaubnis, mit einer ersten klinischen Testreihe des Impfstoffs zu beginnen. Das PEI ist in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen zuständig.

Das Unternehmen schloss bei der Entwicklung eines möglichen Impfstoffes eine Kooperation mit dem amerikanischen Pharmautnernehmen Pfizer. Für den chinesischen Markt arbeitet Biontech mit FosunPharma zusammen.