Die Feuerwehren in Mainz und Wiesbaden haben am Wochenende zwei Hunde aus verrauchten Wohnungen gerettet. In Mainz freute sich Beagle "Frank" über seine Rettung. Auch im hessischen Wiesbaden gelang es den Rettungskräften, einen Hund aus einer verrauchten Wohnung holen.