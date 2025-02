per Mail teilen

In Mainz geht es heute für einige Schüler des Mainzer Gutenberggymnasiums und des Schlossgymnasiums nicht in den Klassenraum, sondern ins Naturschutzgebiet Mainzer Sand. Dessen Pflanzenwelt, so schreibt die Stadt Mainz auf ihrer Internetseite, sei international bekannt. Die Schüler haben heute die Aufgabe, das Gebiet zu pflegen.