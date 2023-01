Peacebell läutet erstmal im Glockenturm

In Mainz hat am Sonntag eine sogenannte Peacebell zum ersten Mal vom neuen Glockenturm aus geläutet. Der Turm der evangelischen Kirchengemeinde Maria-Magdalena in Mainz-Lerchenberg wurde extra für die Friedensglocke gebaut.

Um 11:30 Uhr war es soweit: Die Glocke läutete erstmals vom Kirchturm aus. Jeden Tag um 12 Uhr wird die Glocke von nun an läuten. Sie sei mehr als nur eine Kirchenglocke, so der Pfarrer der Mainzer Maria-Magdalena-Gemeinde, Christoph Kiworr. Sie stehe für Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Finanziert durch Spenden Glockenturm und Glocke wurden komplett aus Spenden finanziert. Knapp 100.000 Euro wurden dafür in den vergangenen drei Jahren gesammelt. Gegossen wurde die 400 Kilogramm schwere Bronze-Glocke aus eingeschmolzenen Kriegswaffen. Auf ihr steht die Inschrift "You shall not kill", also "Du sollst nicht töten". Schon seit 2020 wurde sie auf dem Lerchenberg von einem mobilen Gestell aus geläutet. Peacebell, die Zweite, in Mainz In Mainz ist die Peacebell die Zweite ihrer Art. Die erste Glocke wurde 2018 in der Christuskirche eingeweiht. Ebenfalls vom Initiator des Projekts - dem Sänger Michael Patrick Kelly.