An diesem Wochenende wird erneut das Autobahnkreuz Mainz-Süd wegen Brückenarbeiten gesperrt. Unter anderem soll die Brücke an der A60 und der A63 so vorbereitet werden, dass in Kürze die Fahrbahn asphaltiert werden kann. Die neue Brücke soll im Sommer für den Verkehr freigegeben werden. Parallel dazu wird dann die alte Brücke abgerissen. Sie wird bis nächstes Jahr durch einen Neubau ersetzt.