per Mail teilen

Im Zuge einer großen Razzia wegen Betrugs und Schwarzarbeit hat es auch in Mainz eine Festnahme gegeben - ein Mainzer Bauunternehmer wurde festgenommen. Zuvor hatten Beamte die Wohnung und Geschäftsräume des 57-Jährigen durchsucht. Schwerpunkte der bundesweiten Aktion waren Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben des Hauptzollamtes in Gießen waren mehr als 800 Einsatzkräfte an den Razzien beteiligt.