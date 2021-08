Die Polizei Mainz zieht eine erste Bilanz ihrer Kontrollen in der Region zur Verbesserung des Verkehrsklimas. Nach Angaben der Polizei wurden in den vergangenen Monaten knapp 2.000 Verkehrsteilnehmende in den Innenstädten von Mainz, Worms und Bad Kreuznach kontrolliert. Einer der häufigsten Verstöße sei die verbotene Handynutzung bei Auto- und Fahrradfahrern gewesen. Mit den Kontrollen, die seit Anfang April stattfinden, will die Polizei das Miteinander im Straßenverkehr verbessern. Die Kontrollen sollen in den kommenden Monaten weiter fortgeführt werden.