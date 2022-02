Ohne Termin: Zweite Booster-Impfung im Impfzentrum

Im Kreis Alzey-Worms können sich seit Montag ältere Menschen im Impfzentrum in Alzey ihre zweite Booster-Impfung geben lassen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, richtet sich das Angebot unter anderem an geimpfte Menschen, die 70 Jahre oder älter sind und bereits mit einem mRNA-Impfstoff geboostert wurden. Diese Impfung muss mindestens drei Monate her sein.

Ein Termin ist nicht nötig, es gibt allerdings bestimmte Zeitfenster, in denen geboostert wird: Laut Kreisverwaltung wird am Montag, 14. Februar 2022, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geboostert, am Dienstag, 15. Februar, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 16. Februar, von 13 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 17. Februar, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr und am Freitag, 18. Februar, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr möglich.

Geimpft wird mit den Vakzinen von Biontech oder Moderna. Wer kommt, sollte Personalausweis, Impfpass und Krankenkassen Karte dabei haben.