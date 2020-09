per Mail teilen

Wegen gesundheitlicher Probleme eines Autofahrers sind zwei Fahrzeuge von der A60 im Kreis Mainz-Bingen abgekommen. Die beiden Fahrer seien bei dem Unfall verletzt worden, einer schwer, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die zwei Autos seien am Freitagabend bei Heidesheim nebeneinander auf der A60 gefahren. Aufgrund eines medizinischen Notfalls habe ein Fahrer das andere Auto mehrfach gerammt - beide seien über die Leitplanke von der Fahrbahn abkommen. Die Autos kamen in einem Waldstück zum Stehen. Details zu den gesundheitlichen Problemen oder eine Schadenssumme nannte die Polizei zunächst nicht.