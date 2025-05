per Mail teilen

Am frühen Montagmorgen kam es auf der A643 in Fahrtrichtung Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein ziviles Einsatzfahrzeug prallte gegen die Leitplanke, zwei Polizisten wurden verletzt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 3:45 Uhr am Montagmorgen. Der Wagen kam von der Straße ab, offenbar war er zu schnell unterwegs. Es handelte sich um ein ziviles Fahrzeug der Polizei, das auf einer Einsatzfahrt war. Das Auto stieß dann gegen einen sogenannten Aufpralldämpfer und anschließend gegen die Leitplanke.

Polizisten wurden bei Unfall nur leicht verletzt

Die beiden Insassen des Fahrzeugs, eine Frau und ein Mann, hatten Glück im Unglück: Sie erlitten lediglich leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers konnten die beiden mittlerweile aber wieder nach Hause.

Erheblicher Sachschaden und Sperrungen auf der A643

Der Unfall hinterließ jedoch erheblichen Sachschaden, sowohl am Fahrzeug als auch an der Schutzplanke. Zudem traten Betriebsstoffe aus. Deshalb mussten die Straße und die Abfahrt in Richtung Mainz-Mombach kurzfristig voll gesperrt werden.

Verkehrsbehinderungen bei Mainz bis in den Morgen

Die linke Fahrspur wurde mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Die Reinigung der Fahrbahn wird voraussichtlich erst gegen 8 Uhr abgeschlossen sein. Bis dahin müssen Autofahrer mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Bereits jetzt kommt es laut Polizei zu einem langen Rückstau.