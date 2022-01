Entscheidung über Leitung des Gutenberg-Museums steht an

In rund zwei Wochen soll sich entscheiden, wer künftig das Mainzer Gutenberg-Museum leiten wird. In einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Personalausschusses sowie des Kulturausschusses der Stadt sollen sich nach Angaben von Oberbürgermeister Ebling die zwei letzten verbliebenen Kandidaten vorstellen. Die beiden seien aus einem umfangreichen Bewerbungsverfahren hervorgegangen, sagte Ebling dem SWR. Insgesamt habe es 16 Bewerber und Bewerberinnen für die Nachfolge von Museums-Direktorin Annette Ludwig gegeben.

Der Haupt- und Personalausschuss sowie der Kulturausschuss der Stadt sollen am 2. Februar in einer gemeinsamen Sitzung eine Entscheidung treffen, die eine Woche später vom Stadtrat noch bestätigt werden müsse, so Ebling. Bei der Suche nach einer neuen Leitung für das Gutenberg-Museum sei die Stadt unter anderem vom Chef des deutschen Museumsbunds unterstützt worden. Die bisherige Direktorin Annette Ludwig verlässt des Gutenberg-Museum Mitte März, um künftig mehrere Museen in Weimar zu leiten.