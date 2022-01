Zwei Bundestagsabgeordnete aus Rheinhessen sind für Impfpflicht

Manuel Höferlin (FDP, Wahlkreis Worms) teilt auf SWR-Anfrage mit, dass er mit seinem Fraktionskollegen Wolfgang Kubicki und weiteren Abgeordneten einen Gruppenantrag inititiert hat, der eine Impfpflicht ausschließt. "Ich bin sehr skeptisch, was eine Impfpflicht gegen Corona angeht", sagt Höferlin. So würden die bisherigen Daten zeigen, dass eine Ausrottung des Virus mit den bisherigen Impfstoffen wohl nicht erreicht werden könne. Zudem würden Untersuchungen zeigen, dass "sich mit der Diskussion um eine Impfpflicht, die gesellschaftlichen Gräben in Deutschland weiter vertiefen".

Deutscher Bundestag / Achim Melde

