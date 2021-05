per Mail teilen

Beim Einordnen auf der Schiersteiner Brücke hat eine Autofahrerin auf ihrer Fahrt in Richtung Wiesbaden einen Kleinbus gerammt. Der 49-jährige Fahrer des Busses habe am Donnerstag noch versucht, nach links auszuweichen, sei aber ins Schlingern gekommen, teilte die Polizei mit. Schließlich sei der Bus zur Seite umgekippt. Die Familie im Bus - drei Erwachsene und ein Kind - seien teils schwer verletzt worden. Die 78-jährige Frau, die den Unfall verursacht haben soll, blieb unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wegen der Bergung der Fahrzeuge sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. In Richtung Wiesbaden habe sich ein Stau von etwa zwei Kilometern Länge gebildet.