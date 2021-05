Ein 38-Jähriger ist Donnerstagnachmittag in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei wollte der Mann im Nieder-Olmer Bahnhof die Gleise überqueren. Offenbar habe der 38-Jährige gedacht, er befinde sich auf dem falschen Bahnsteig, so die Bundespolizei. Als auf dem gegenüberliegenden Gleis ein Zug in den Bahnhof einfuhr, sei der Mann zum Fußgängerübergang gerannt. Obwohl die Schranken dort bereits geschlossen waren, sei er über die Gleise gelaufen und dabei von einem weiteren einfahrenden Zug erfasst worden. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Mainzer Uniklinik. Mehrere Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, erlitten einen Schock. Der Bahnhof Nieder-Olm war zwei Stunden voll gesperrt, es kam zu Verspätungen und Zugausfällen.