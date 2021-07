per Mail teilen

In Wallertheim, im Landkreis Alzey-Worms, ist eine Regionalbahn mit einem Traktor zusammengestoßen. Der Traktorfahrer hatte versucht im Bereich der Gleise zu wenden.

Nach Angaben der Bundespolizei kam es am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu dem Unfall. Der Traktorfahrer wollte demzufolge in der Nähe der Schienen zwischen Wallertheim und Armsheim wenden. Als die Regionalbahn die Stelle passierte, ragte ein Teil des Spritzgerätes, das am Traktor hing, noch über die Gleise. Die Lokführerin versuchte noch eine Vollbremsung, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Die Bahnstrecke zwischen Wallertheim und Armsheim Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Weder die zwölf Fahrgäste noch der Traktorfahrer wurden verletzt. Die 55-jährige Lokführerin erlitt allerdings einen Schock und musste notärztlich betreut werden. Die Bahnstrecke war gestern Abend für rund drei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Traktorfahrer wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.