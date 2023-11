Das Geheimnis ist gelüftet: Das Zugplakettchen des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) ist ein "Schoppestecher".

Die Zugplakette widmet sich damit einem "wahren Meenzer Original", so der MCV. Damit passt sie bestens zur kommenden Kampagne 2024, denn das Motto lautet: "Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein!"

Was ist eigentlich ein "Schoppestecher"?

Der Ausdruck ist der typischer Mainzer Begriff für einen Weintrinker, der in einer der vielen Weinstuben seine Nase in eine "Mainzer Stange“, das für Schoppenweine übliche 0,4-Liter-Weinglas, steckt. In der Mainzer Altstadt, am Schillerplatz, wurde dem "Schoppestecher" sogar 1962 ein Denkmal gesetzt. Es steht für Mainzer Weinkultur und die Freude am Feiern.

Es gibt zwei Varianten des Zugplakettchens

Verkauft wird das "Schoppestecher"-Zugplakettchen in zwei Ausführungen. Einmal ist die Figur in grau gehalten. Davon werden laut MCV 40.000 Stück angeboten. Jede Figur kostet 6 Euro. Der zweite "Schoppestecher" ist golden, davon gibt es 7.777 Stück. Diese Plakette wird erst ab Januar 2024 für 11 Euro verkauft. Jedes von ihnen ist ein Unikat, weil sie durchnummeriert sind.

Mainzer Zugplakettchen sind begehrt

Für viele Mainzer Narren sind die Zugplakettchen echte Sammlerobjekte. Es gibt sie schon seit den 1950er Jahren. Darunter waren schon Figuren wie die Kinderschwellköpp, Gardisten oder ein singender Mond. Manche haben geblinkt, andere nicht. In den vergangenen Jahren wurde auch gerne mal das jeweilige Fastnachtsmotto aufgegriffen.

Zugplakettchen sind in der Region produziert

Die Plaketten wurde in diesem Jahr nach Angaben des MCV in Budenheim hergestellt - und nicht wie bisher in China. Die bunte Kordel, mit der man sich die Figur um den Hals hängen kann, wurde in einem Inklusionsbetrieb in Wiesbaden eingefädelt. Dort wurden die Zugplakettchen auch verpackt.