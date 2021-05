Auf der Zugstrecke zwischen Mainz und Worms kommt es derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen. Ein Auto war in der Nacht in Mainz von der Straße abgekommen und gegen einen Oberleitungsmast gefahren.

Am Dienstagabend hatte das Auto in der Wormser Straße in Mainz den Oberleitungsmast der Bahnstrecke gerammt. Dabei wurde nach Angaben der Polizei die Oberleitung beschädigt. Unfallursache sei ein missglücktes Überholmanöver gewesen, bei dem beide Fahrer verletzt worden seien. Gegen den Unfallverursacher werde wegen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss ermittelt, so die Polizei weiter. Die Wormser Straße war mehrere Stunden für den Autoverkehr gesperrt.

Behinderungen laut Bahn bis 18 Uhr

Nach Angaben der Deutschen Bahn dauern die Reparaturarbeiten der Oberleitung voraussichtlich noch bis 18 Uhr. Eine Bahnsprecherin sagte am Vormittag, es handle sich um einen durchaus wichtigen Mast. Denn er stütze nicht nur die Oberleitung, sonder auch sogenannte Quertrageseile. Deshalb sei der Austausch komplizierter als bei anderen Masten. Derzeit seien Facharbeiter aus Mainz und Frankfurt mit zwei Hebebühnenfahrzeugen vor Ort.

Zugausfälle und Verspätungen

Bislang gibt es einige Zugausfälle am Mainzer Hauptbahnhof, vor allem aus Richtung Worms, Mannheim und Karlsruhe. Nach Angaben der Bahn wird der Regionalexpress zwischen Worms Hauptbahnhof und Mainz Hauptbahnhof in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Für die Züge der Linie S 6 aus Richtung Worms sei Bodenheim zurzeit Endstation. Die Bahn hat eigenen Angaben zur Folge einen Ersatzverkehr mit insgesamt vier Bussen zwischen Mainz Hauptbahnhof und Bodenheim eingerichtet.