Zugausfälle für zwei Wochen

Wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Koblenz und Frankfurt kommt es in den kommenden zwei Wochen auch rund um Mainz zu Zugausfällen. Das teilte die DB Regio AG mit. Auf einigen Abschnitten werden Busse eingesetzt, unter anderem Richtung Bingen und Richtung Mainzer Hauptbahnhof. Die Haltestellen der Busse liegen nach Angaben von DB Region nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Deshalb könne es je nach Strecke vorkommen, dass die Fahrten deutlich länger dauern oder Anschlüsse verpasst werden. Am 3. April fallen außerdem den ganzen Tag über die Züge zwischen Mainz und Rüsselsheim in beiden Richtungen aus.