Kabel entfernt: Zugausfälle bei Worms

per Mail teilen

Unbekannte haben am Dienstag auf der Bahnstrecke zwischen Worms und Osthofen für zahlreiche Zugausfälle gesorgt. Sie hatten Haltekabel an Masten der Oberleitung entfernt.

Weil die Masten dadurch keinen Halt mehr hatten, kippten sie zur Seite. Die daran befestigte Oberleitung, die die Lokomotiven mit Strom versorgt, hing deshalb etwa einen Meter durch.

Lokomotive verfängt sich durch Manipulation in Oberleitung

In dem zu tief hängenden Kabel verfing sich dann der Stromabnehmer der Lok eines Güterzuges. Der Stromabnehmer wurde dadurch beschädigt, die Lokomotive war nach Angaben der Bundespolizei nicht mehr fahrbereit. Die Bahnstrecke konnte deshalb von 4 Uhr morgens bis 14 Uhr am Nachmittag nicht mehr genutzt werden, es entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.