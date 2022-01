Zwei Verletzte nach Verpuffung im Bahnhof Bingen

per Mail teilen

Der Zugführer einer Regionalbahn musste am späten Dienstagabend bei der Einfahrt zum Bahnhof Bingen Stadt eine Vollbremsung einlegen. Auf den Gleisen vor ihm stand eine Bau-Lore.

Der Unfall geschah laut Bundespolizei gegen 21:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fanden an der Einfahrt zum Bahnhof in Bingen Gleisarbeiten statt. Die Baustelle hätte eigentlich rundherum abgesichert gewesen sein müssen, damit keine Züge über diese Gleise fahren. Erste Ermittlungen der Polizei haben aber ergeben, dass einem Arbeiter ein Fehler unterlaufen ist.

Lore stand Zug im Weg

In dem Abschnitt befanden sich zu diesem Zeitpunkt Arbeiter und eine Bau-Lore. Das ist ein Transportwagen, der mit zwei Sauerstoffflaschen, einem Schweißgerät und einer Propangasflasche beladen war. Als die Regionalbahn in den Binger Bahnhof einfuhr, merkte einer der Arbeiter, dass er eine Weiche verwechselt hatte und sich die Lore nicht wie gedacht im abgesicherten Bereich befand. Dem Arbeiter gelang es laut Polizei noch, seine Kollegen zu warnen. Der Zugführer legte eine Vollbremsung ein. Doch der Zug krachte trotzdem in die Lore, die auf den Gleisen stand.

Feuerwehr Bingen evakuiert Zug

Der Zug überfuhr die Lore und es kam zu einer Verpuffung. Nach Angaben der Bundespolizei zog sich dabei ein Arbeiter Verbrennungen an der Hand und im Gesicht zu und eine Reisende eine Prellung. Die 30 Fahrgäste wurden von der Feuerwehr Bingen aus dem Zug geholt. Er wurde bei dem Unfall beschädigt und konnte die Fahrt nicht fortsetzen. Die Strecke zwischen Mainz und Koblenz war bis 2:30 Uhr gesperrt. Der Zugverkehr wurde so lange über die rechte Rheinseite umgeleitet. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Deutschen Bahn bei etwa 10.000 bis 15.000 Euro.