Am Mittwochmittag ist ein Mann in Mainz von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Passiert ist der Vorfall gegen 12 Uhr im Bereich der Gleisanlage Gaßnerallee/Obere Austraße in der Mainzer Neustadt. Der Zug ist auf einer Eisenbahnbrücke stehen geblieben. Die etwa 100 Fahrgäste mussten laut Polizei aus dem Zug herausgeholt und betreut werden. Fahrgäste stehen unter Schock Laut Feuerwehr hatten zwei Fahrgäste einen Schock erlitten. Die anderen hätten den Vorfall gut verkraftet und seien selbstständig zur nächsten Haltestelle gegangen, um ihre Fahrt fortzusetzen. Die Gleise an der Unglücksstelle waren stundenlang gesperrt. Erst am Nachmittag konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden.