per Mail teilen

Wer mit dem Zug aus Bad Kreuznach kommt und in Bretzenheim aussteigen will, der kann den Ausstieg derzeit nur im Vorbeifahren sehen. Wegen einer gesperrten Fußgängerbrücke halten dort momentan keine Züge.

Normalerweise brauchen Bahnreisende vier Minuten, um von Bad Kreuznach nach Bretzenheim zu kommen. Derzeit benötigen sie aber rund dreißig Minuten, teilweise sogar bis zu einer Stunde. Wie der Bürgermeister von Bretzenheim, Olaf Budde (CDU), auf SWR-Anfrage mitteilt, ist das für viele sehr ärgerlich.

Fußgängerbrücke ist marode

Der Grund für die Zugausfälle ist eine gesperrte Fußgängerbrücke. Um gefahrlos über die Gleise zu kommen, müssen Fahrgäste den Überweg benutzen. Bei einer routinemäßigen Überprüfung der Deutschen Bahn sei nun festgestellt worden, dass er marode ist. Daraufhin sei er umgehend gesperrt worden, so Budde. Die Folge: Einer der beiden Bahnsteige wird derzeit nicht mehr angefahren.

Zugreisende kommen in Bretzenheim an der Nahe derzeit nicht mehr auf Bahnsteig 2. SWR

Da Sicherheit jedoch immer vorgehe und die marode Brücke in diesem Zustand zu gefährlich sei, sei eine Sperrung unumgänglich gewesen, sagt Budde. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass die Deutsche Bahn die Gemeinde rechtzeitig über die Sperrung informiert. Er habe erst davon erfahren, nachdem einige Bürgerinnen und Bürger bei ihm angerufen hätten.

Marode Brücke soll vor Weihnachten wieder geöffnet werden

Budde geht momentan davon aus, dass die Fußgängerbrücke noch vor Weihnachten wieder geöffnet werden kann. Die Deutsche Bahn habe angekündigt, dass sie die Brücke provisorisch sanieren werde. Außerdem solle der Gehweg verkleinert werden, sodass weniger Menschen gleichzeitig auf der Brücke sein können.

Wegen der gesperrten Fußgängerbrücke halten momentan keine Züge mehr in Bretzenheim, die aus Richtung Bad Kreuznach kommen. SWR

Über die genauen Maßnahmen will die Bahn bei einem gemeinsamen Treffen am Dienstag informieren. "Unser Ziel ist natürlich, dass die Fußgängerbrücke schnell wieder zugänglich ist", so Budde. Auf lange Sicht soll der Bretzenheimer Bahnhof zudem barrierefrei umgebaut werden.