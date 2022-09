Zuckerrüben-Kampagne bei Offstein hat begonnen

per Mail teilen

In der Region sind jetzt wieder jede Menge Zuckerrüben-Laster unterwegs. Doch wegen Trockenheit und Pflanzenkrankheiten erwarten die Landwirte nur einen mäßigen Ertrag.

Zwischen 80 und 100 Lkw sind derzeit pro Tag in der Region unterwegs, um die Rüben von den Äckern zur Weiterverarbeitung in das Südzuckerwerk Offstein zu bringen.

"Die Trockenheit im Sommer hat zu einem sehr dürftigen Rübenjahr geführt", sagte eine Sprecherin des Verbandes der Rübenanbauer dem SWR. Der Regen der vergangenen Wochen sei deutlich zu spät gekommen.

Hinzu kämen Schäden durch Pflanzenkrankheiten. Im Durchschnitt erwartet der Verband einen Ertrag von nur 60 Tonnen pro Hektar - das sind etwa 20 Prozent weniger als normalerweise.

Nur intensive Beregnung bringt gute Erträge

Zum Zuckergehalt können die Landwirte noch nichts sagen, weil die Rüben teilweise krank seien und es auch noch regnen könne. Lediglich dort, wo die Landwirte ihre Äcker intensiv beregnet hätten, gebe es gute bis sehr gute Erträge - etwa im Altrheingebiet oder im hessischen Ried.

Kurze Zuckerrüben-Kampagne erwartet

Die Kampagne werde in diesem Jahr voraussichtlich eine sehr kurze werden. Stand jetzt soll der komplette Zyklus aus Ernte, Transport und Verarbeitung schon am 21. Dezember zu Ende sein. Dies liege vor allem daran, dass der Ertrag im Schnitt wirklich schlecht sei, so die Sprecherin - teilweise nur 30 bis 40 Tonnen pro Hektar.

Immerhin habe der Regen dabei geholfen, dass die Rodung gut funktioniere. Wäre der Boden so trocken und hart geblieben wie im Sommer, hätten die Landwirte die Rüben nur unter großen Schwierigkeiten aus der Erde bekommen.