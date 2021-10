Mann will zu Fuß über A61 zum Arzt laufen

Ein Mann war laut Polizei am Donnerstagmittag zu Fuß auf der A61 unterwegs. Zeugen meldeten den Fußgänger über den Notruf. Der Mann sei an der Anschlusstelle Bingen auf dem Standstreifen unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Fußgänger. Der 43-Jährige gab an, er sei auf dem Weg zu einem Arzt in Ginsheim-Gustavsburg auf der anderen Rheinseite. Der Mann wurde gebührenpflichtig verwarnt. Ihm wurde die Nutzung der Autobahn für den Fußmarsch untersagt.