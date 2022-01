Lkw fährt auf Autobahn Schlangenlinien

per Mail teilen

Die Autobahnpolizei hat einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der auf der A61 Schlangenlinien gefahren war. Der Laster war am Montagnachmittag Zeugen bei Daxweiler aufgefallen, weil er in einer Baustelle Warnbaken umgefahren hatte. Auf einem Autobahnparkplatz bei Zotzenheim konnte die Polizei den Lkw stoppen. Der Grund für die Fahrweise war schnell gefunden. Der 53-jährige Fahrer hatte einen Alkoholpegel von fast 1,5 Promille. Die Polizei zeigte den Mann an und zog seinen Führerschein ein. Den 53-Jährigen erwartet nun ein mehrmonatiges Fahrverbot.