Preis für Zivilcourage: Frau aus Mainz hilft Polizei bei Festnahme

In Mainz hat der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) den diesjährigen Preis für Zivilcourage verliehen. Geehrt wurde auch eine Frau aus Mainz.

Nazli Yilmaz war am 30. Mai 2023 in der Mainzer Innenstadt unterwegs. Dabei, so erzählt sie, fiel ihr auf, dass Polizisten einen Mann kontrollieren wollten. Der leistete allerdings Widerstand. Nur mit großem Kraftaufwand konnten die Zivilbeamten ihn zu Boden bringen, berichtet die 48-Jährige.

Ich habe mich nicht heldenhaft gefühlt. Ich habe mich einfach dazu verpflichtet gefühlt.

Als Yilmaz sah, dass die Beamten Unterstützung brauchten, ließ sie ihre Einkäufe an Ort und Stelle liegen und fragte die Beamten, ob sie Hilfe bräuchten. "Als die Polizisten ja sagten, war mir klar, dass ich sofort helfen muss".

Mainzer Polizei findet Schusswaffe bei Festnahme

Während unzählige Schaulustige das Geschehen filmten, setzte die dreifache Mutter sich gemeinsam mit einem anderen Beamten auf die Beine des Mannes, um ihn davon abzuhalten, zu fliehen. Besonders heldenhaft habe sie sich deshalb aber nicht gefühlt.

Ich hatte keine Angst! Ich habe in meinem Leben schon immer geholfen.

Als der Mann im Anschluss durchsucht wurde, fanden die Beamten bei ihm eine scharfe Schusswaffe, schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube.

Alzeyer erhält ebenfalls Zivilcourage-Preis

Auch geehrt wird ein Mann aus Alzey. Er hatte der Polizei geholfen, Telefonbetrüger festzunehmen. Der Mann hatte im Dezember vergangenen Jahres einen sogenannten Schockanruf erhalten. Dabei wurde er aufgefordert, Geld zu bezahlen, weil seine Tochter angeblich einen Autounfall verursacht habe, bei dem ein Mensch gestorben sei.

Jetzt solle er 45.000 Euro Kaution bezahlen und die auf einem Parkplatz bei Bad Kreuznach hinterlegen. Der Alzeyer informierte die Polizei. Die konnte den Täter daraufhin auf dem angegebenen Parkplatz festnehmen.

Preisverleihung im Landesmuseum in Mainz

Am Dienstag werden insgesamt fünf Preisträger und Preisträgerinnen für ihre Zivilcourage ausgezeichnet. Sie erhalten zu einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro auch eine Urkunde und eine Skulptur.

Der Preis für Zivilcourage wird seit dem Jahr 2000 an Menschen verliehen, die durch ihr außergewöhnliches und couragiertes Eingreifen in Gefahrensituationen eine Straftat verhindert haben oder Opfern von Straftaten zur Seite standen.