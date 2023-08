Kampf gegen Zikaden: Hoffnung für rheinhessische Kartoffeln und Zuckerrüben

per Mail teilen

Seit Jahren machen Zikaden den Zuckerrüben und Kartoffeln in der Region zu schaffen. Doch Forschende haben jetzt einen ersten Lösungsansatz.

Mehr als 100 Landwirte, Forschende und Branchenexperten aus der Schweiz, Frankreich und Österreich haben am Dienstagnachmittag einen Forschungsacker zwischen Eich und Worms-Ibersheim besucht.

Hier liegt die Hoffnung der Zuckerrüben- und Kartoffelanbauern. Denn hier wird erforscht, wie man den sogenannten Schilfglasflügelzikaden beikommen könnte.

Forschungsacker zeigt Schäden durch Zikaden

Auf dem Versuchsacker kann das Forschungsteam rund um Leiter Christian Lang zeigen, wie sehr es Zuckerrüben und Kartoffeln schadet, wenn sie von Zikaden befallen werden.

Lange waren die Landwirte davon ausgegangen, dass nur der Anbau von Zuckerrüben unter den Insekten leidet. Doch auch die Kartoffelbauern haben mit einer neuen Form der Zikade einen Schädling auf dem Feld, der ihre Ernte gefährdet.

Schädlinge übertragen Bakterien

Auf je einem Kartoffel- und einem Zuckerrübenfeld haben die Forschenden mit ihren Versuchen belegt, dass die Insekten gefährliche Keime auf die Pflanzen übertragen. Wenn eine Zikade an den Pflanzen saugt, um Energie aufzunehmen, lässt sie dort Bakterien zurück. Diese hemmen das Wachstum der Pflanzen oder lassen sie sogar welken.

Auch in Mainz wurden schon Zikaden gesichtet

Forscher Christian Lang, der auch Geschäftsführer des Verbandes der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer ist, bezeichnet die durch die Schädlinge übertragenen Bakterien als größte Bedrohung des Kartoffel- und Zuckerrübenanbaus seit Jahren.

95 Prozent seines Verbandsgebietes seien bereits betroffen. Die Zikaden würden sich nach Norden ausbreiten und seien mittlerweile auch in Mainz und Frankfurt gesichtet worden. Die Landwirte beklagen bereits Ernteausfälle bis zu 50 Prozent.

Widerstandsfähige Zuckerrübensorten gefunden

Um die Ernten in der Region zu retten, suchen Lang und sein Forscherteam seit einiger Zeit nach Lösungen für das Schädlingsproblem. Zwar gebe es gegen die Ausbreitung und den Befall der Insekten im Moment noch kein Gegenmittel, sagt Lang.

Dafür habe man in den vergangenen drei Jahren zwei Zuckerrübensorten ausgemacht, die gegen die Bakterien widerstandsfähiger sind. Seitdem versuchten viele Zuckerrübenbauer, die Sorten Fitis und Brabanter vermehrt anzubauen.

Kampf gegen die Zikaden: Der Besuch des Versuchsackers war der Auftakt einer zweitägigen Tagung. SWR Christian Bongers

Tagung zur Information über Schädlinge

Doch es sei noch immer viel Forschung nötig, um auch bei den Kartoffeln Wege zu finden, wie die Äcker in der Region geschützt werden könnten, so Lang. Er hofft, dass er seine Forschung an Rezepten gegen die Zikaden auf breitere Beine stellen kann.

Der Besuch des Versuchsackers am Dienstagnachmittag war der Auftakt einer zweitägigen Tagung. Dabei will Christian Lang seine Branchenkollegen ausgiebig über die gefährlichen Schädlinge und den aktuellen Forschungsstand informieren.